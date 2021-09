Stanciu, mesaj ferm înaintea meciului cu Liechtenstein: „E obligatoriu să câştigăm”

România va juca împotriva reprezentativei din Liechtenstein, duminică, de la ora 21:45, în etapa a patra din preliminariile pentru CM din 2022.

Înaintea meciului de pe Arena Națională, Nicușor Stanciu a vorbit în cadrul conferinței de presă și a tras un semnal de alarmă. După ce a asigurat victoria din Islanda, mijlocașul de 28 de ani îndeamnă la precauție în meciul cu selecționata liliputană pentru a obține cele trei puncte.

”Chiar am văzut că si nemţilor le-a fost greu să ii desfacă, să zic aşa. Trebuie să fim răbdatori, să ţinem cât mai mult mingea şi sigur se vor ivi şanse de a marca. Dacă vom fi precipitaţi şi ne vom grăbi la fiecare acţiune. Trebuie să o luăm pas cu pas. Am reuşit să îl facem pe primul în Islanda, să luăm cele 3 puncte. Acum, ne gândim doar la meciul cu Liechtenstein. E obligatoriu să câştigăm.

Mă simt bine mereu la echipa naţională. Indiferent de postul pe care îl ocup în teren. E normal. Am jucat majoritatea carierei mele mai avansat. Dar au fost multe meciuri şi la echipa de club unde am jucat mai jos. Evoluez unde are nevoie mister de mine.

Când ai jucători ca Nedelcu şi ca Răzvan Marin, care îţi asigură spatele, e normal să ai mai multă libertate şi e mult mai uşor pentru noi cei care jucăm interi, pentru că ştim că spatele nostru este acoperit.

Va fi un moment special plăcut. Este primul meci după un an jumătate. Sau chiar… nu mai ţin minte când am jucat cu fani la echipa naţională. Nu ştiu de ce avem nevoie ca să nu mai pierdem puncte în ultimele 15 minute, pentru că dacă stau să mă gândesc, în Armenia am pierdut pe final de meci. A fost şi acel accident cu Puşcaş când am rămas în 10. Cred că suntem pe drumul cel bun, iar dacă reuşim să legăm 2-3 victorii, totul va fi bine”, a spus Stanciu, în cadrul conferinţei de presă.