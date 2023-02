Starul lui PSG și-a prelungit contractul: „Mai avem pagini frumoase pe care să le scriem împreună”

Legendarul handbalist francez Nikola Karabatic şi-a prelungit vineri cu un sezon contractul cu PSG, echipă la care va juca până în iunie 2024.

El a câștigat trei titluri olimpice cu naționala țării sale și va împlini 39 de ani pe 11 aprilie. „Voi continua să dau totul pentru coechipierii mei şi pentru suporteri. Mai avem pagini frumoase pe care să le scriem împreună”, a spus Karabatic, potrivit eurosport.fr.

El a ajuns la echipa din capitala Franței în vara anului 2015. Rămâne de văzut dacă va participa și la Jocurile Oloimpice din 2024, organizate de Paris.

„Am spus clubului meu că doresc să prelungesc cu un an, până în iunie 2024. Chiar dacă îmi voi prelungi cu un an contractul cu clubul, nimic nu garantează că voi juca în continuare în echipa Franţei”, spounea el al finalul anului trecut.

După JO de la Tokyo din 2021, încheiate cu a treia medalie de aur după cea de la Beijing 2008 şi cea de la Londra 2012, Karabatic şi-a prelungit contractul cu PSG până în vara lui 2023.

El a indicat atunci că se gândeşte la viitorul său la echipa naţională sezon după sezon, făcând bilanţul în fiecare vară. De atunci, el a participat la Campionatul European 2022 din Ungaria (locul 4) şi la Campionatul Mondial 2023 din Polonia şi Suedia (locul 2).