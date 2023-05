Ștefan Radu se retrage: ”Sunt foarte trist că va fi ultimul meci în fața fanilor pentru mine!”

Ștefan Radu a devenit legendă la Lazio.

Fundașul central joacă de o viață pentru echipa din capitala Italiei, iar acum este pus în fața unui moment important.

Fostul internațional român a anunțat că se ca retrage din fotbal.

”Da, sunt foarte trist că va fi ultimul meci în fața fanilor pentru mine. Îmi pare rău, nu pot spune mai multe (n.r. e vizibil emoționat). E un meci important pentru a ne califica în Champions League.

Vrem să încheiem sezonul pe locul doi, pentru că echipa merită asta. Echipa a crescut foarte mult în ultimii ani. De când am venit aici, a fost progres de la an la an. Acum, Lazio este o forță, un nume mare. În următorii ani, sunt sigur că rezultatele vor fi și mai bune.

Sunt mândru că am devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe pe teren pentru Lazio, dar, așa cum am mai spus-o, prioritatea pentru mine a fost reprezentată de rezultatele echipei.

În vestiar, mereu am încercat să cresc bună dispoziția, uneori chiar și cu anumite glume.

Dacă mă sperie retragerea? Da! E inevitabil. Îmi va lipsi totul. În ultimii 15 ani, am făcut mereu aceleași lucru: acasă, Formello (n.r. unde e baza lui Lazio), acasă.

Am obosit, așa că am spus că mi-a fost suficient. Poate că singurul lucru care nu-mi va lipsi este cantonamentul de vară. Le-am spus deja băieților că la vară îi voi vizita în cantonament îmbrăcat în haine de civil”, a declarat Ștefan Radu, citat de Corriere dello Sport.