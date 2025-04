Ștefan Târnovanu a criticat arbitrajul de la Universitatea Craiova – FCSB

Universitatea Craiova și FCSB au remizat, scor 0-0, în etapa a patra din play-off-ul Superligii României. Goalkeeper-ul roș-albaștrilor, Ștefan Târnovanu (24 ani), a criticat arbitrajul brigăzii lui Horațiu Feșnic, pe care l-a considerat de partea gazdelor.

„Singurul lucru pentru care sunt fericit este că nu am luat gol. Păstrăm distanța de trei puncte față de ei. Îmi pare rău ca s-a terminat o partidă fără goluri.

Am avut noroc la ultima fază. Nu știu cum am reușit să mă aplec atât de rapid la execuția lui Mitriță. Per total, este un rezultat echitabil.

Astăzi au fost multe faze 50/50 care s-au dat în favoarea lor. La Screciu consider că trebuia al doilea galben. Am văzut că s-au plâns toată săptămâna de arbitraj (n.r. – Craiova). Sunt o persoană care urmărește presa. Sunt convins că arbitrajul a fost de partea lor în această seară și sper ca la meciul viitor terenul să nu mai fie înclinat.

Sunt meciuri dificile în play-off. Situația este diferită față de anul trecut. Ne lipsesc mulți jucători, iar cei care au revenit astăzi nu au fost 100% din punct de vedere fizic. Am încredere că putem câștiga campionatul. Eu cred că ne-au ajutat meciurile din cupele europene, chiar dacă ne-am simțit mai obosiți”, a declarat Ștefan Târnovanu, la Digi Sport.