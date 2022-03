Steliano Filip, convins că Dinamo se salvează de la retrogradare: „E clar că nu ne mulțumim cu barajul”

Dinamo a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, scor 1-3, de Sepsi Sfântu Gheorghe, în al doilea meci al etapei a 29-a a Ligii 1.

Revenit la alb-roșii, Steliano Filip a vorbit despre înfrângerea cu formația covăsneană.

”Nu pot spune că mă simt bine, pentru că am pierdut, dar mă bucur că am revenit și am jucat. Nu ne-a ieșit ce ne-am dorit, după o primă repriză foarte bună, cu excepția greșelii de la golul lor. Darm din păcatem nu am reușit să jucăm la fel de bine și în repriza a doua și am fost taxați”, a spus Filip.

Steliano Filip este convins că Dinamo se va salva de la retrogradare.

Pentru Dinamo e greu, dar să nu uităm prin ce perioadă trece Dinamo. Nu este un loc plăcut, nu ne face cinste, dar contează punctele de la final. Consider că sezonul trecut a fost mai greu și am salvat echipa. Și anul acesta vom salva echipa.

”Trebuie să fim corecți și să spunem adevărul. Până acum o lună și jumătate ne propuneam barajul. E clar că nu ne mulțumim cu barajul, vrem puncte și să ne salvăm, direct.

Până la urmă, important este să ne salvăm. 100% sunt convins că Dinamo se va salva”, a mai spus Filip.