Steliano Filip, criticat după conflictul cu Mircea Rednic: ,,El nu mai joacă nimic, trebuie să se pregătească”

Steliano Filip și Mircea Rednic au început un conflict fără sfârșit, în care Filip este acuzat că a influențat transferurile și înlocuirea antrenorilor.

Ioan Ovidiu Sabău îl pune la zid pe Filip și îi atrage atenția asupra prestațiilor descendente din ultima perioadă.

,,Prin ce vrea să iasă în evidenţă? Prin aceste declaraţii sau prin evoluţiile lui? Nu-i face bine. El nu mai joacă nimic, trebuie să se pregătească. La un moment dat ajunsese la naţională.

Ce poţi vorbi despre Mircea ? La ce nivel a jucat Mircea, ce performanţe a avut… Încerc să-l atac şi arunc nişte lucruri subtil. El nu se mai poate concentra la fotbal dacă el are preocuparea să-i răspundă lui Mircea Rednic. El trebuie să ajute echipa, ăsta trebuie să fie obiectivul lui.

Ce a însemnat Mircea Rednic pentru Dinamo, pentru fotbalul românesc! Dacă Rednic a zis ceva despre mine, îl sun şi îi spun să nu mai ieşim în presă, gata!”, a spus Sabău, potrivit Look Sport+.

Răspunsul lui Steliano Filip pentru Mircea Rednic a fost unul categoric, în care a negat acuzațiile aduse.

,,Am ascultat ce a spus Mircea Rednic, dar foarte puțin, pentru că am ajuns acasă și am primit mai multe mesaje cu ‘ai văzut ce-a spus Mircea Rednic?’. Am ținut să intru în direct pentru că nu mi se pare normal ce s-a spus. În primul rând, eu nu fac transferuri și nu am făcut niciodată transferuri la Dinamo.

Costi Nica era la echipă de prin martie, se antrena cu noi. Gabi Torje este prietenul meu și era la Timișoara, eram cu el. Avea discuții cu mai multe echipe din Liga 1 și i-am spus că s-ar putea să se ridice interdicția la transferuri și l-am întrebat dacă ar vrea să vină să ne ajute.

Nu semnez eu jucători. Apoi i-am spus domnului Mureșan că Gabi Torje ne-ar putea ajuta, atât am spus. Cosmin Matei avea oferte din Polonia, din Turcia, i-am spus ‘hai să ne ajuți’. Atât am spus”, a declarat Steliano Filip, la Digi Sport Special.