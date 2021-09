Steliano Filip, criticat după eliminarea cu FCSB: ,,Avea deja nişte concluzii! Nu e de nivelul lui Dinamo”

Dinamo a pierdut categoric în derby-ul cu FCSB. Partida de pe Naţional Arena s-a terminat cu scorul de 6-0 pentru ,,roş-albaştri”.

Deşi a perfectat mai multe mutări înainte de acest joc, Dinamo nu a putut face faţă tăvălugului de la FCSB. ,,Câinii” au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni, după ce Steliano Filip a fost eliminat în urma unui fault la Valentin Gheorghe.

Cornel Dinu, emblemă a clubului Dinamo, a vorbit despre eliminarea lui Filip din jicul cu FCSB. Acesta este de părere că jucătorul de 27 de ani nu îşi are locul la formaţia din Ştefan cel Mare.

,,Nu știu cine a făcut transferurile, nu pot să le discut, deși am niște intuiții în semnul acesta. Vă dau un exemplu care poate o să vă surprindă. De aproape un an de zile este adus la echipă cu mari lovituri de tobe și surle Filip, cel care avea deja niște concluzii… nu este de nivelul lui Dinamo, este un jucător instinctual. Iată că are patru cartonașe în 6 etape și acum face un fault care duce echipa să joace în inferioritate.

E o tendință acolo de a lovi cu cotul, dar se întâmplă o fază după câteva minute în care este o lovitură clară a unui jucător dinamovist, acolo a fost un cot infernal care ducea tot la roșu.”, a declarat Cornel Dinu, pentru ProSport.