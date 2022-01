Steliano Filip nu vrea în niciun fel să mai continue la Dinamo. Fundaşul de 27 de ani a ajuns la capătul răbdărilor după ceea ce i s-a întâmplat în finalul lui 2021.

După ce s-a certat cu mai mulţi fani ai lui Dinamo, Steliano Filip anunţă că nu mai poate continua în Ştefan cel Mare. Acesta a dezvăluit că a avut o ofertă din Ungaria, însă când s-a aflat totul, conducerea clubului a cerut bani în schimbul mutării.

,,Situaţia este mai complicată, pentru că nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorinţa, îi mulţumesc lui Mister că m-a înţeles, nu e vorba de orgoliu. Efectiv nu mai pot continua.

Am primit foarte multe mesaje, am fost ameninţat de unii suporteri, că ştiu unde locuiesc, că să văd ce păţesc. Am crezut că voi fi înţeles de conducere. Acum 1 lună jumătate, conducerea mi-a sus că pot merge la reziliere. Atunci am fost contactat dacă vreau să merg în Ungaria. Am spus că pot să mă duc liber dacă reziliez.

Am vorbit şi cu domnul Stoican după, am încercat să revin, dar din păcate nu se mai poate. Am încercat să fac cu echipa, dar am avut o discuţie cu Mister. Nu am vrut să-i încurc. Au aflat că am această ofertă. Mi s-a transmis să aduc bani. Am două luni restanţe.”, a declarat Steliano Filip, pentru Digisport.

Plecări în lanţ de la Dinamo! Jucătorul notificat de clubul din Ştefan cel Mare

Dinamo restructurează masiv lotul pentru 2022. Trupa din Ştefan cel Mare a notificat încă un jucător că nu se mai bazează pe serviciile sale în meciurile rămase de disputat în acest sezon.

După ce Răzvan Popa şi-a reziliat înţelegerea cu Dinamo, clubul din Ştefan cel Mare l-a notificat şi pe atacantul sloven Marko Nunic, în vederea ruperii înţelegerii contractuale, scrie Fanatik.

După doar cinci meciuri în tricoul ,,roş-alb”, Nunic a fost notificat de club că Stoican nu se mai bazează pe serviciile sale. Cotat la suma de 200.000 de euro pe Transfermarkt, Nunic a rezistata mai puţin de trei luni de zile la Dinamo.