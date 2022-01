Steliano Filip, luat la rost după ultima ieşire: ,,Este inacceptabil cum se comportă băiatul ăsta”

Steliano Filip, fundaşul celor de la Dinamo Bucureşti, a fost luat la rost de o legendă a clubului din Ştefan cel Mare, după ce a declarat că nu mai are puterea să continue la formaţia ,,roş-albă”.

Florin Prunea, fost portar şi preşedinte la Dinamo, găseşte inacceptabil modul în care Steliano Filip a ales să se comporte în această perioadă, având în vedere situaţia grea prin care trece formaţia din ,,groapă”.

,,Este inacceptabil cum se comportă băiatul ăsta! Am văzut ce a zis înainte de meci, trebuie să răspunzi pe teren prin evoluția ta! Și eu am primit amenințări când eram acolo. Dinamo are nevoie de Steliano Filip, s-ar fi văzut un plus cu el în teren aseară.

Tomozei nu poate juca fundaș stânga, nu este poziția lui. Andrei Radu ar putea să mai fie o soluție pentru Dinamo acolo, dar altă variantă nu există acum. Eu nu am o relație cu Steliano Filip, dar îl sfătuiesc să dea drumul la treabă. Echipa are nevoie de el”, a declarat Florin Prunea, pentru Digisport.

Steliano Filip, la capătul puterilor: ,,Efectiv nu mai pot continua! Am fost ameninţat”

Steliano Filip nu vrea în niciun fel să mai continue la Dinamo. Fundaşul de 27 de ani a ajuns la capătul răbdărilor după ceea ce i s-a întâmplat în finalul lui 2021.

După ce s-a certat cu mai mulţi fani ai lui Dinamo, Steliano Filip anunţă că nu mai poate continua în Ştefan cel Mare. Acesta a dezvăluit că a avut o ofertă din Ungaria, însă când s-a aflat totul, conducerea clubului a cerut bani în schimbul mutării.

,,Situaţia este mai complicată, pentru că nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorinţa, îi mulţumesc lui Mister că m-a înţeles, nu e vorba de orgoliu. Efectiv nu mai pot continua.

Am primit foarte multe mesaje, am fost ameninţat de unii suporteri, că ştiu unde locuiesc, că să văd ce păţesc. Am crezut că voi fi înţeles de conducere. Acum 1 lună jumătate, conducerea mi-a sus că pot merge la reziliere. Atunci am fost contactat dacă vreau să merg în Ungaria. Am spus că pot să mă duc liber dacă reziliez.

Am vorbit şi cu domnul Stoican după, am încercat să revin, dar din păcate nu se mai poate. Am încercat să fac cu echipa, dar am avut o discuţie cu Mister. Nu am vrut să-i încurc. Au aflat că am această ofertă. Mi s-a transmis să aduc bani. Am două luni restanţe.”, a declarat Steliano Filip, pentru Digisport.