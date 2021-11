Știa Gigi Becali de amantele lui Reghecampf? Anamaria Prodan: „Am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea!”

Anamaria Prodan a vorbit din nou despre culisele căsniciei sale cu actualul antrenor al celor de la CSU Craiova și a oferit detalii incredibile despre viața extraconjugală a tehnicianului de 46 de ani!

Agentul a dezvăluit că Gigi Becali i-ar fi spus în mai multe rânduri că Reghecampf ar fi „călcat pe bec”, însă femeia nu a dat niciodată crezare vorbelor rostite de către afaceristul din Pipera. Anamaria Prodan a declarat că ajunsese chiar să îl urască pe patronul de la FCSB pentru aceste lucruri.

„(n.r. Dacă el vine mâine la tine…) El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș.

(n..r Gigi Becali spunea că tu ai fi știut despre amante) Nu am știut niciodată, cu el am avut niște discuții incredibile. Și nu l-am crezut niciodată și, la un moment dat, am ajuns să îl urăsc pentru ceea ce îmi spunea”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.