„Știu că sunt un prost, iertați-mă!” – Prima reacție a pilotului rus după ce a făcut un salut nazist

Artiom Sewerukhin, un pilot rus de karting în vârstă de doar 15 ani, a făcut un gest terifiant în timpul Campionatului European de Karting și a fost dat afară de echipa sa, Ward Racing.

Sewerukhin pilotează sub steagul Italiei, fiindu-i interzis să concureze pentru țara sa, după ce Federția Rusă a fost interzisă din competiții.

În timpul festivității de premiere a făcut un salut orizontal cu mâna, cu trimitere la salutul nazist. În mod uluitor, pilotul rus a început apoi să râdă în hotote, fără să fie afectat de gravitatea gestului său de pe podium.

Am concurat sub steagul Italiei, iar băieții mi-au explicat că e frumos să-mi duc mână la piept, așa se procedează în Italia pentru a-ți exprima recunoștința. Ceea ce a urmat nu-mi pot explica.

„În timp ce eram pe podium, am făcut un gest pe care mulți l-au considerat salut nazist. Nu era vorba despre așa ceva. Niciodată nu am sprijinit nazismul, ba chiar îl consider una dintre cele mai mari crime la adresa umanității.

După incident, Federația Internațională de Automobilism (FIA) a anunțat că va deschide o anchetă imediată pentru a afla ce s-a întâmplat. Totodată, a catalogat atitudinea lui Sewerukhin una „total inacceptabilă”.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022