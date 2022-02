Stoican, împietrit după umilința în fața oltenilor: „Suntem la reanimare, n-am murit”

Tehnicianul lui Dinamo și-a exprimat dezamăgirea după ce echipa sa încasat 10 goluri în doar trei zile.

Stoican este aproape să fie demis de conducerea DDB după ce „câinii” s-au făcut de râs în etapele jucate în 2022. Antrenorului penultimei clasate din Liga 1 îi este greu să mai explice greșelile repetate ale fotbaliștilor săi.

„Fără cuvinte. Am făcut un meci prost, am început de la 0-1, am luat gol la primul șut. Joc slab, multe greșeli. Am încercat să schimbăm sistemul, să nu mai facem cadouri, dar asta e situația. Încercăm să scoatem cât putem din fiecare meci. Am văzut azi o echipă de play-off și una care e la retrogradare. Asta e diferența. Am luat 3, 4, acum 6 goluri… Nu aș vrea să fie doar portarul vinovat. Până să ajungă adversarul la el, trebuie să-l blocăm.

Pierdem cu toții. Suntem la reanimare, n-am murit. Mă dezamăgește că nu avem încredere. La antrenament, înainte de meci, toți sunt dornici, la meci parcă avem plumb în picioare. E teama asta. Jucătorii au potențial, dar există o temere. Psihic nu sunt în regulă. Au frică de a juca. Am venit să ajut, cât se poate. Încerc să le ridic moralul, fiind căzuți așa, să mai vin și cu critici clar nu le face bine. Eu cred în potențialul lor, chiar dacă evoluția nu e cum ne așteptăm”, a fost reacția lui Stoican după ce Dinamo a fost zdrobită în etapa a 25-a a campionatului.

Dinamo a ajuns la 58 de goluri primite în 25 de etape, cea mai slabă apărare din istoria clubului!

„Azi ne-a lipsit mult Ivanovski, ține de minge, chiar dacă nu marchează, s-a văzut că nu a fost. Evoluția nu e cum ne dorim, dar potențial există. Suporterii au ajuns la capătul răbdării, au perfectă dreptate. Pot să ne înjure, să facă orice. Dacă eu am sentimentul ăsta de împietrire, vă dați seama cum sunt ei.

Încerc să nu cedez, dar când vezi un asemenea joc… Până acum am avut un joc bun, cum a fost la Botoșani, chiar dacă am luat 4 goluri. E dureros. Nu sunt omul care să țin de scaun. Când se va lua o decizie despre viitorul lui Dinamo… Nu-mi convine, dar e realitatea. N-ai rezultate, pleci”, a concluzionat Stoican.