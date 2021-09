Stranierul care nu ar refuza o ofertă de la Rapid: „Niciodată nu poţi să zici ‘nu’!”

Rapid este de departe surpriza acestui început de sezon, iar elevii lui Mihai Iosif ocupă poziția secundă în Liga 1, cu 16 puncte acumulate în șapte etape!

Giuleștenii au fost protagoniștii uneia dintre cele mai spectaculoase campanii de achiziții dintre echipele din România, iar Mihai Iosif a primit mai mulți jucători de valoare odată cu promovarea în Liga 1. Cu toate acestea însă, rapidiștii pot primi un ajutor important pe viitor, asta după ce Silviu Lung Jr. a dezvăluit că nu ar exclude o eventuală propunere a alb-vișiniilor.

Actualul goalkeeper al celor de la Kayserispor a vorbit despre situația de la actualul club și a mărturisit că a fost contactat deja de anumite echipe din Liga 1. Totodată, Lung Jr. a declarat și că nu ar refuza o propunere din partea patronului Victor Angelescu pentru a se alătura trupei de la Podul Grant.

„Asta depinde şi de club. Am intrat în ultimul an de contract, să vedem ce o să se întâmple. În general, când mai sunt şase luni, atunci o să înceapă renegocierile şi o să vedem la timpul potrivit. Anul trecut îi promisesem başcanului de aici că o să rămân, că o să prelungim contractul încă doi ani şi, în ciuda ofertelor primite, am vrut să-mi onorez promisiunea, pentru că m-am simţit ca acasă aici, m-am simţit respectat şi m-am decis să continui aici.

(n.r. – Ai mai avute oferte şi din România?) Am mai vorbit, da! Am mai vorbit cu diverşi patroni, dar totul a fost la stadiul de tatonări. Eu le-am spus planurile mele şi dânşii au înţeles. Săpunaru are deja 37 ani şi joacă precum la 25, aşa că vârsta e doar un număr. Important e felul cum te simţi când începe meciul şi plăcerea pe care o ai de a juca fotbal.

(n.r. dacă aşteaptă un telefon de la Cristian Săpunaru pentru a veni la Rapid): Da, vorbim atunci! Niciodată nu poţi să zici ‘nu’. Mă bucur că a ajuns la un club pe care îl iubeşte atât de mult. Ştiu foarte mulţi jucători, care, atunci când se duc la o echipă, spun că iubesc echipa aia de mici sau spun din complezenţă, dar la Săpunaru e adevărat. N-am văzut niciun jucător să iubească o echipă atât de mult”, a spus Silviu Lung junior, potrivit Telekom Sport.