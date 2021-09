Strigătul de disperare al lui Denis Alibec după o nouă accidentare: „Ceva se întâmplă cu mine”

Vârful naționalei a părăsit terenul de joc la Reykjavik în minutul 76 al partidei din preliminariile Cupei Mondiale, înlocuit cu Jovan Markovic.

Este a doua accidentare de la începutul acestui sezon pentru atacantul de la CFR Cluj. Pe prima a suferit-o în timpul meciului tur cu Young Boys Berna din calificările turneului final de anul viitor. Atunci a stat pe teren doar 22 de minute iar în urma unei consult efectuat după meic a aflat că se confruntă cu o întindere în zona inghinală.

„Îmi pare rău, chiar nu pot să duc trei luni fără să mă accidentez. Nu știu ce să mai fac, mă pregătesc, fac prevenție. Ceva se întâmplă cu mine, chiar vreau să fac niște analize”, a fost dezamgit Denis la finalul întâlnirii.

Alibec a bifat a 20-a selecție sub tricolor aseară, pentru care a înscris două goluri. Confruntarea împotriva Islandei a fost însă prima în care fotbalistul de 30 de ani a fost folosit de Mirel Rădoi în actuala campanie de calificare.

„Important e că am câștigat. Am venit aici cu gândul la victorie și s-a văzut lucrul acesta, ne-am mobilizat împreună cu staff-ul și cred că am facut un meci foarte bun. Eu zic că putem să luăm cele șase puncte, dacă vom juca așa nu cred că poate să ne oprească nimeni. Toți cei care au intrat astăzi au făcut diferența”, a mai subliniat Alibec.