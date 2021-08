Suferința lui Andone: „Am trecut prin tot ce înseamnă infernul unui fotbalist, dar am învins!”

După o serie de accidentări de lungă durată, Florin Andone a revenit în sfârșit la o formă fizică optimă pentru a putea fi luat în calcul de antrenorul de la echipa de club și de selecționerul Mirel Rădoi.

Atacantul de 28 de ani a trecut în ultimele două sezoane prin cea mai grea perioadă din cariera sa, iar acum a îndrăznit să vorbească despre momentele dificile cauzate problemele medicale repetate și despre perioada de recuperare.

Andone a fost cumpărat de Brighton în 2018 cu șase milioane de euro de la Deportivo La Coruna. După un prim sezon bun, a fost totuși împrumutat la Galatasaray, iar acolo au început ghinioanele pentru vârful român.

În noiembrie 2019, a suferit o leziune a ligamentului la genunchiul drept. Revenit pe teren după patru luni de absență, în martie 2020, joacă doar 15 minute într-un meci, după care fotbalul este oprit din cauza pandemiei.

Pe 14 iunie a revenit, dar accidentarea recidivează. De data aceasta, problemele au fost și mai grave. În vara anului trecut, s-a întors în Anglia și a continuat perioada de refacere.

În aprilie, e titular preț de câteva minute la o partidă a echipei a doua a celor de la Brighton. În amicalele din vara acestui an ale echipei mari, prinde câteva minute, pentru ca mai apoi, să fie în sfârșit pe banca de rezerve la meciul din prima etapă din Premier League, 2-1 cu Burnley.

Florin Andone se află și în lotul lărgit convocat de Mirel Rădoi pentru meciurile primei reprezentative din luna septembrie.

”Abia acum pot să spun că sunt bine! Chiar bine! Pentru că pot să mă pregătesc zi de zi, am participat la absolut fiecare antrenament la Brighton. Nu am vreun program special pe care să îl urmez în prezent, mă duc zilnic la sală ca să mă mențin într-o formă cât mai bună și atât. Eu am trecut prin tot ce poate însemna infernul unui fotbalist, dar am învins!

La început, totul mi s-a părut diferit. Știu că cel mai important pentru mine acum e să adun minute în teren, să ajung iar la capacitate 100% și din punct de vedere al randamentului. Genunchiul e bine. O să fie un sezon bun, sunt sigur de asta!

M-a sprijinit familia, bineînțeles, înainte de toate. Apoi, m-a sprijinit mult și preparatorul fizic. Gândește-te că am lucrat vreo 8 luni, zi de zi, împreună!

Îmi e tare dor de gol! Și vreau să revin cât mai rapid cu putință cel puțin la nivelul cu care am obișnuit fanii de la club și de la națională

Îți spun sincer, tot ce îmi pot dori acum este un an fără accidentări. Asta îmi doresc după tot ce am parcurs în ultima vreme. Iar dacă sunt sănătos, fie că rămân, fie că plec, indiferent de campionat, sigur o să pun în joc aceeași pasiune pe care am avut-o mereu”, a declarat Florin Andone, pentru Play Sport.