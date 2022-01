Suferinţa prin care a trecut Simona Halep la Melbourne: ,,Mă durea stomacul, ficatul”

Simona Halep a fost eliminată de la Australian Open, după ce a trecut printr-o adevărată suferinţă la partida cu Alize Cornet.

Jucătoarea de tenis din România a dezvăluit după ratarea calificării în sferturi că a acuzat în timpul meciului dureri la stomac şi ficat. Cu toate acestea, Simoan este mulţumită de parcursul ei la ediţia din acest an a turneului Australian Open.

,,Îmi place pe căldură, dar nu în extrem. A fost foarte cald azi și din primul set m-a lovit căldura și nu prea m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă durea stomacul, mă durea ficatul, cam toate m-au durut astăzi. Mă simt destul de împăcată pentru că am dat tot ce am avut. Am făcut un meci bun din punctul meu de vedere, în fața unei adversare care este o luptătoare.

Tot respectul pentru ea, a meritat să câștige, a fost mai puternică azi. N-am idee cine o să câștige Australian Open, oricine din sferturi poate câștiga acest turneu. Alize simte și ea meciul de azi, a mai avut un meci greu și în partida trecută. Am încredere în ea că o să lupte și de această dată și îi doresc succes”, a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

Nervii şi-au spus cuvântul! Cum l-a certat Simona Halep pe Toni Iuruc în timpul meciului de la Melbourne

Căldura de la Melbourne şi-a spus cuvântul şi asupra Simonei Halep. Din cauza temperaturilor de peste 33 de grade, sportiva a cedat nervos.

De furia sa nu a scăpat nici soţul Toni Iuruc, aflat în tribune. Aceasta a simţit nevoie de o încurajare şi l-a certat pe cel cu care a făcut cununia civilă în toamna lui 2021.

,,Hai, Toni, măcar tu. Zi ceva acolo!”, a strigat Simona Halep de pe terenul de joc.