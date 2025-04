Șumudică a răbufnit după egalul contra CFR-ului: ”Charalambous ar trebui să-și ceară scuze!”

CFR – Rapid s-a terminat l-a egalitate, scor 1-1.

Acesta a fost ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii.

La finalul meciului, Marius Șumudică a oferit mai multe declarații.

Acesta a vorbit despre anumite declarații, care ar fi fost făcute de antrenorul FCSB-ului.

„Un meci disputat, cu două reprize diametral opuse. În prima repriză am părut o echipă adormită, păream deja în vacanță și nu știu de ce. La pauză am avut un discurs mai aprig, am schimbat sistemul de joc. Cred că repriza a doua ne aparține în totalitate.

Am văzut niște mizerii și domnul Charalambous ar trebui să-și ceară scuze în momentul de față, fiindcă eu am multe defecte, dar nu sunt mincinos. Niciodată nu am spus că joc pentru CFR. Ar trebui să iasă public acum, mai ales datorită acestui rezultat și să-și ceară scuze. Toți cei de la FCSB care au spus că Șumudică a zis o asemenea bazaconie. Am demonstrat azi!

Niciodată nu o să-mi dezamăgesc părinții, suporterii și clubul pe care îl iubesc, eu nu o să fac mizerii niciodată. Și atunci ar trebui să… mucles toți cei care vorbesc despre Rapid, că fac aranjamente”, a declarat Marius Șumudică.

FCSB, cu 36 de puncte, conduce clasamentul Superligii.

CFR Cluj este pe doi în clasament, cu 34 de puncte.

Craiova este pe poziția a treia, cu 33 de puncte, iar Rapid are 28 de puncte și este penultima în play-off.