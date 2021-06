Şumudică, critic cu Rădoi. „Este filosofia lui, eu nu o împărtăşesc!”

Marius Şumudică nu şi-a pierdut încrederea în Rădoi. Antrenorul lui CFR Cluj mărturiseşte însă că nu este de acord cu stilul pe care selecţionerul încearcă să îl impună la prima reprezentativă.

Şumudică nu crede că abordarea lui Rădoi este una realistă. Stilul ofensiv pe care încearcă să îl folosească nu i-a adus până acum niciun rezultat notabil la prima reprezentativă. Calificarea la EURO 2020 a fost ratată, iar campania pentru Mondialul din Qatar pare compromisă după primele meciuri.

„Eu consider că este un tip care își dorește foarte mult. OK, de la a-ți dori până la a reuși e o distanță foarte lungă. E ca și cum un cetățean ar juca în fiecare duminică la loto și ar spune că va câștiga în următorul weekend. Ar însemna să se îmbogățească toată lumea. El e adeptul unui fotbal spectaculos, avântat, cu presing. E filosofia lui, pe care eu n-o împărtășesc. Fiecare își alege drumul în viață și trebuie să-i respect alegerile. Cred că poate deveni un antrenor foarte bun. A mai acumulat experiență de când a devenit selecționer. Am spus că va fi foarte bun pentru că așa îl simțisem eu în meciurile directe, îl simțeam ca pe un ghiocel d-ăla care se deschide. Vedeam că avea personalitate, autoritate și că putea ajunge bun.

Fiecare face greșeli, și eu, și cei mai mari antrenori ai lumii fac. Dacă el se va mai echilibra, dacă nu va mai fi atât de hazardat să-și dorească să domine fiecare adversar… Simt că de câte ori pregătește un joc el transmite că noi suntem cei mai buni. E admirabil, dar când ai un adversar de temut trebuie să fii precaut. Eu n-o să fiu niciodată adeptul ideii că e mai bine să pierd cu 3-4 decât să fac un 0-0″ – a declarat Şumudică pentru Gazeta.

Patru victorii, două remize şi şapte înfrângeri – este bilanţul lui Mirel Rădoi în funcţia de selecţioner. În vârstă de 40 de ani, Rădoi a mai antrenat FCSB şi naţionala de tineret înainte de a prelua prima reprezentativă.