Șumudică, discurs marcă înregistrată după ultimul meci: „Vom face 6-7 transferuri. Veți vedea o altă echipă în 2022!”

Yeni Malatyaspor a obținut un egal în ultima rundă, scor 0-0, contra celor de la Konyaspor, formație aflată pe locul secund în Superliga Turciei!

Echipa pregătită de Marius Șumudică continuă însă să se afle pe locurile retrogradabile, astfel că ocupă doar locul 18 în ierarhie și a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în competiția internă. Cu toate acestea, la finalul duelului, tehnicianul român a făcut show la conferința de presă și a dezvăluit că Malatyaspor va arăta cu totul altfel din 2022, după campania de achiziții din iarnă.

”Echipa mea a jucat foarte bine și a luat un punct. Uneori te scapi de retrogradare că ai luat un punct, alteori poți deveni campion. Eu te invit la Malatya, hai să te antrenezi cu echipa mea. Am 10 jucători sub 20 de ani. Vreau să-ți adresez și eu o întrebare. De ce crezi că face Șumudică una-două schimbări pe meci? Ar trebui să știi mai multe despre fotbal.

I-am închis tactic, nu le-am dat nicio șansă. Îi felicit pe jucători. Au implementat exact ce am făcut la antrenamente. Nu am primit gol în ultimele două jocuri. Suntem sub presiune și ne luptăm să nu retrogradăm. E foarte important ca echipa să nu cedeze. Veți vedea o altă față a echipei din 2022. Vom face șase-șapte transferuri. Atunci veți vedea echipa lui Șumudică”, a declarat „Şumi”.