Șumudică, două absențe importante pentru duelul din Serbia! Despre cine este vorba

Campioana României din ultimele patru sezoane o va înfrunta pe Steaua Roșie Belgrad, în play-off-ul Europa League!

Clujenii sunt calificați deja în Conference League, ultima competiție înființată de UEFA, însă formația din Gruia vrea mai mult în acest an. După ce a fost înfrântă categoric de Young Boys Berna, scor 2-4 la general, în turul trei preliminar de Champions League, acum, CFR luptă pentru calificarea în grupele Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, eliminată surprinzător de Șheriff Tiraspol din cea mai importantă întrecere europeană între cluburi.

La finalul partidei de aseară, Marius Șumudică a prefațat manșa retur din duelul cu sârbii și consideră că aceștia au un mare avantaj, asta după ce și-au amânat ultimul meci din campionat pentru ca jucătorii să fie odihniți la ora meciului de joi. Totodată, antrenorul ardelenilor a anunțat și că a pierdut doi fotbaliști, după ce Chipciu și Petrila au ieșit accidentați cu Farul.

”Mă uitam în competițiile europene și vedeam că Steaua Roșie Belgrad și-a amânat partida de campionat de la sfârșitul acestei săptămâni. Ne așteaptă marți ca pe pâinea caldă, dar asta e viața, asta e viața antrenorului, asta e viața echipei, de asta suntem plătiți, trebuie să ne facem treaba.

Am înțeles că are o entorsă Chipciu, iar Petrila are o lovitură la coaste, ai dureri și când râzi sau strănuți, m-am întâlnit cu asta în cariera de fotbalist. Vom vedea pe ce jucători ne putem baza cu Steaua Roșie. Trebuie să evaluez cum stăm din punct de vedere medical”, a spus Șumudică, după victoria cu Farul.