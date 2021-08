Șumudică, după eșecul cu Steaua Roșie: „Ce să mai, nu mai știu”. Mesaj pentru fanii care l-au huiduit

CFR Cluj a ieșit lamentabil din play-off-ul Europa League, după ce a pierdut și returul din Gruia cu Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, iar la general, 1-6.

La finalul partidei de la Cluj-Napoca, Marius Șumudică și-a găsit cu greu cuvintele, dar a ținut să scoată în evidență jocul bun făcut de elevii săi, care a fost în multe perioade peste cel al sârbilor. Acesta a declarat că dacă echipa sa va juca la fel și cu FCSB, cu siguranță va câștiga meciul de duminică.

De asemenea, Șumudică l-a criticat pe arbitrul Michael Oliver, care a acordat un penalty controversat pentru Steaua Roșie în minutul 4. Totodată, antrenorul a explicat de ce Arlauskis a ieșit la pauză, motivul pentru care a luat o pastilă în repriza a doua, dar a comentat și episodul în care a fost huiduit de fanii CFR-ului.

”Ce să mai, nu mai știu, mă aștept la orice. Nici nu știu ce să mai cred. Chiar am jucat bine, am avut situații de a marca, am avut penalty. Am făcut acea gafă. Lor li s-a dat acel penalty în minutul patru, e greu să joci de la 0-1, dar îmi felicit jucătorii.

Au fost momente când am dominat o echipă mult mai puternică decât noi. I-am încurajat în vestiar, le-am zis să ridice capul pentru că am jucat de la egal la egal. Steaua Roșie n-a avut nicio ocazia în prima repriză, cred că omul meciului este portarul lor.

Arlauskis joacă cu infiltrații de patru partide, n-a mai putut. Nu e problema mea cine este huiduit și cine este aplaudat.

Nu am avut probleme pe bancă, am luat o pastilă pentru stomac, probabil de la stres am avut niște probleme. E foarte greu acum, în două zile vine un meci foarte dificil, dar, dacă vom juca cum am făcut-o azi, cu siguranță vom câștiga cu FCSB.

Suntem într-o competiție europeană, suntem pe primul loc cu maximum de puncte, mergem înainte. E incredibil că s-au calificat cei de la Lincoln, îi felicit, să vadă lumea cu cine am jucat. E o atmosferă foarte apăsătoare în vestiar, dar nu știu dacă mai depinde doar de mine să-i montez. Eu încerc. N-am auzit cine mi-a cerut demisia”, a declarat Marius Șumudică, la finalul meciului, pentru ProX.