Șumudică, principalul vinovat pentru plecările lui Vinicius și Rondon? Ce spune Dan Petrescu

Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj a vorbit despre plecările a doi dintre cei mai importanți jucători din sezonul trecut, dar și despre posibilitatea ca Bilel Omrani să se transfere în perioada următoare!

La scurt timp după izbucnirea scandalului de proporții din tabăra campioanei României, numele lui Dan Petrescu a fost tot mai vehiculat pentru o revenire pe banca „feroviarilor”. În cele din urmă, tehnicianul român în vârstă de 53 de ani s-a reîntors în Gruia, iar acum este gata să aducă un nou titlu de campioni în vitrina clubului condus de Neluțu Varga.

Până atunci însă, Petrescu a ținut să declare că regretă plecările lui Vinicius și Rondon, ultimul dintre ei părăsind echipa după un conflict cu Marius Șumudică. „Bursucul” a dezvăluit că cei doi nu ar fi plecat niciodată în mandatul său și a ținut să îi liniștească pe suporterii CFR-ului în legătură cu Bilel Omrani, despre care s-a spus că se va transfera în Turcia.

„Dacă eram la CFR, vă spun că Vinicius și Rondon nu plecau. Știți că am ceva pentru jucătorii cu experiență. Nici pe Itu nu am reușit să îl țin, e profilul care îmi place mie, dar avem jucători pe post. Dacă nu era lista, 100% rămânea. Din ce am văzut la antrenament, Omrani nu a vorbit nimic de plecare, e foarte fericit și foarte concentrat. Nu se știe dacă se mai pleacă de la echipă. Alibec stă cel puțin o lună”, a spus Dan Petrescu pentru Digi Sport.