Șumudică și-a dezvăluit lista de transferuri la Malatya! Șansele ca Budescu și Arlauskis să ajungă sub comanda sa

Antrenorul român are parte de un mandat dificil pe banca lui Yeni Malatyaspor, cu care se află pe ultima poziție în clasament după 19 etape!

Marius Șumudică are ca principal obiectiv salvarea de la retrogradare în actualul sezon, însă misiunea tehnicianului în vârstă de 50 de ani pare una aproape imposibilă în momentul de față. Pentru a putea spera la o minune, Șumi a cerut de urgență mai multe transferuri și a ținut să dezvăluie numele jucătorilor direct pe contul său de Twitter.

Din această listă nu fac parte însă Constantin Budescu și Giedrius Arlauskis, jucători despre care s-a scris că ar putea ajunge la Malatyaspor în această iarnă. Șumudică se află în căutarea unor fotbaliști care cunosc destul de bine campionatul Turciei și care nu ar avea nevoie de timp de adaptare, astfel că șansele ca cei doi să ajungă sub comanda sa sunt minime în momentul de față.

”Până acum am reuşit să transferăm patru jucători. Doi dintre ei sunt deja alături de noi, Azubuike şi Donsah s-au antrenat azi, în Malatya, cu noi. În 2-3 zile va fi la echipă şi Mehdi Zeffane. Este fost jucător la Lyon şi Rennes şi va veni la noi de la Krîlia Sovetov (Rusia). Suntem în negocieri avansate cu un fundaş central care a mai jucat în Turcia. Va fi o surpriză pentru voi.

După aceea mă voi concentra pe trei noi transferuri pentru jocul de atac. Vreau să îl aducem pe Dicko de la Gaziantep. Vreau şi un număr 10, iar acesta este Guilherme, un jucător pe care îl cunoaşteţi. Cu aceşti jucători cred că vom deveni o echipă bună, care merită să evite retrogradarea. Totuşi, nu este uşor să îi convingem pe toţi aceşti jucători’.

Am rămas la Malatya pentru voi, am muncit din greu pentru a realiza lucruri bune de când am preluat echipa. Vreau să îmi ţin cuvântul că voi ajuta Malatya să rămână în prima ligă. Promit că voi lupta până la final. Muncesc în fiecare zi pentru a transfera jucători. Nu este un lucru uşor, având în vedere situaţia noastră în clasament’‘, le-a spus Şumudică suporterilor echipei sale, potrivit Agerpres.