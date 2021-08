Șumudică și Iordănescu se luptă și pe piața transferurilor! Ongenda, cu un pas în Gruia

Actualul fotbalist al celor de la FC Botoșani a devenit o țintă atât pentru Gigi Becali, cât și pentru Neluțu Varga, astfel că cei doi se luptă pentru semnătura francezului!

Patronul FCSB-ului este gata să îi facă toate poftele lui Edi Iordănescu, astfel că își dorește să realizeze mai multe transferuri pentru a umple golul lăsat odată cu plecarea lui Moruțan. După ce a dezvăluit că va face două-trei achiziții în următoarea perioadă, Gigi Becali a anunțat că Hervin Ongenda este una dintre țintele sale.

Cu toate acestea, pe fir a intrat și CFR Cluj, iar ardelenii au venit deja cu o ofertă clară, pe placul fotbalistului. Potrivit informațiilor Pro Sport, negocierile dintre cele două cluburi ar fi intrat însă în impas, asta deoarece Valeriu Iftime nu este dispus să îi dea drumul jucătorului. Campioana României ar fi pus pe masă suma de 150.000 de euro pentru un transfer definitiv, cu 50.000 de euro mai mult decât oferise Gigi Becali.

„Ongenda nu pleacă nicăieri în acest moment. Am vorbit și miercuri seară cu el și cu Marius (n.r. Croitoru). Lucrurile sunt clare pentru mine. I-am zis să nu mai ceară să mărească ofertele alte cluburi pentru că nu îl voi lăsa să plece acum. El oricum nu vrea să plece. Impresarul italian are ofertă de la CFR? Eu nu știu de ea, dar știu că Hervin nu mai are niciun agent acum. E pe cont propriu. Mie așa mi se pare.

Au fost două oferte concrete: una de la domnul Gigi Becali, care m-a sunat personal, și una de la Craiova. Domnul Becali a dat 100.000 de euro, cei de la Craiova au oferit întâit 150.000 de euro, apoi au făcut o propunere corectă, de vreo 300.000 de euro. Și Gigi Becali s-a apropiat apoi de oferta Craiovei, dar am decis că Hervin nu pleacă.”, a spus Valeriu Iftime, conform sursei menționate anterior.