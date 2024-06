„Sunt foarte mândru de echipă!”-Mats Hummels, reacție sinceră după ce a pierdut finala Champions League!

Aventura celor de la Borussia Dortmund în acest sezon de Champions League s-a încheiat cu o înfrângere în finală (0-2 cu Real Madrid).

Nemții au prestat un fotbal foarte bun, curajos, dominând o bună parte din meci adversarul. Mats Hummels a reacționat la finalul partidei.

„Sunt foarte mândru de echipă!”

„Am făcut un meci foarte bun. Sunt foarte mândru de echipă, pentru cum ne-am prezentat aici. Am jucat curajos, cu inimă și am prestat un fotbal de calitate. Doar că am ratat mult, apoi Real Madrid a lovit, așa cum a făcut de multe ori înainte.

Apoi facem o mică greșeală și Real marchează ca și cum ar fi făcut asta de 100 de ani. Asta e o calitate în sine. Doare astăzi. Ei fac greșeli foarte rar. Nu-ți oferă niciodată cu adevărat șansa de a înscrie un gol ușor.

Am avut patru ocazii și una dintre ele trebuia să intre. Nu este vorba despre a arăta cu degetul. Karim Adeyemi a avut două șuturi grozave,” a declarat Mats Hummels, fundașul Borussiei Dortmund, după finala pierdută cu Real Madrid.