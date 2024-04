„Sunt liber la vară! Deocamdată nu știu nimic mai mult”-Gicu Grozav, despre viitorul său la Petrolul Ploiești!

Gicu Grozav a marcat golul Petrolului Ploiești în disputa de luni de pe teren propriu cu UTA Arad (1-1).

Mijlocașul a vorbit la finalul celor 90 de minute despre partida făcută de echipa sa, dar și despre viitorul său în provincie. Iată ce a transmis.

„Sunt liber la vară! Deocamdată nu știu nimic mai mult”

„Sunt puțin supărat că aveam toate cele trei puncte în buzunar. Am primit acel gol pe final și am luat doar un punct. Eu zic că au fost ocazii, au avut și ei, dar am avut și noi oportunități foarte bune.

Sunt foarte focusat acum să terminăm bine și sper să rămân concentrat. Sunt liber la vară, sunt în discuții cu cei din conducere, dar deocamdată nu știu nimic mai mult”, a spus Gicu Grozav, după remiza cu UTA Arad.