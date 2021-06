Suport total pentru Mirel Rădoi și naționala României: „Trebuie să avem răbdare!”

Actualul selecționer al primei reprezentative, Mirel Rădoi, a avut parte de tot mai mulți contestatari, mai ales după cele patru înfrângeri consecutive din mandatul său!

După eșecurile istorice cu Armenia și Georgia, naționala condusă de pe bancă de Mirel Rădoi și-a mai trecut o înfrângere în palmares, astfel că a cedat în ultima partidă cu scorul de 0-1 contra Angliei, pe Riverside. Pus la zid de tot mai mulți oameni din fotbalul românesc, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a anunțat că nu are de gând să renunțe la stilul său de joc foarte ofensiv și va continua să schimbe mentalitatea de la lotul național.

Fostul component al Generației de Aur, Jean Vlădoiu, a vorbit înaintea partidei dintre Ucraina și Austria de la EURO 2020, disputată pe Arena Națională, despre situația României și a ținut să se arate extrem de optimist în privința viitorului tricolorilor. Fostul mare atacant l-a lăudat pe Mirel Rădoi, spunând că va ajunge unul dintre cei mai buni antrenori români.

”Eu cred că da (n.r făcea faţă), am văzut două echipe pe care le-am bătut, din pacate, dar asta e, ăsta e fotbalul, va trebui să fim mai atenţi, nu ne-a fost de ajuns că am bătut Macedonia şi Austria, aveam nevoie de mai multe puncte, dar eu cred că avem jucători valoroşi, care joacă la un nivel mult mai bun decât cei ai Macedoniei sau Finlanda. Trebuie să avem răbdare.

Avem un lot de jucători tineri, va trebui susţinut, pentru că dacă şi această generaţie nu va deveni ceea ce ne dorim noi, cu toţii, să ne calificăm la campionate europene şi mondiale, atunci avem foarte mult de aşteptat.

Eu am mare încredere în Rădoi, am fost unul dintre cei care l-au votat şi l-au susţinut pe Rădoi şi îl susţin în continuare. Sigur că el este un tip mai orgolios, dar este vorba de echipa naţională, ca selecţioner trebuie să mai asculţi şi alte sfaturi. E tânăr, are de învăţat, cred că va ajunge unul dintre cei mai buni antrenori!”, a spus Jean Vlădoiu, înainte de Ucraina – Austria.