Suporterii lui CSU Craiova, mesaj clar pentru Mihai Rotaru: „Lasă vrăjeala cu plecarea!”

Mihai Rotaru a declarat în urmă cu puțină vreme că intenționează să se retragă de la CSU Craiova, mai ales după începutul modest din noul sezon!

Oltenii nu și-au îndeplinit principalul obiectiv stabilit la începutul sezonului precedent, astfel că au părăsit lupta la titlu cu câteva etape înainte de finalul play-off-ului. Acum, elevii lui Laurențiu Reghecampf sunt în căutarea victoriilor în noua ediție de Liga 1, asta după ce au avut un început de an competițional complet ratat.

După eliminarea din Conference League și eșecul usturător împotriva FCSB-ului, Mihai Rotaru a anunțat că se gândește serios să plece din Bănie, spunând că a investit nu mai puțin de 17 milioane de euro la echipă. Aceste declarații nu i-au impresionat prea tare pe suporterii propriei formații, astfel că aceștia au transmis un mesaj clar la duelul cu FC Voluntari.

„Lasă vrăjeala cu plecarea. Ai propus șampanie, acum trebuie să cumperi ‘sticlele’!”, a fost mesajul afișat pe un banner de suporterii olteni.

”Eu am investit în echipă undeva în jurul a 17 milioane de euro, dar nu s-a retras niciun ban până acum. Am zis că mă retrag în 2023, dar, la ce nebunie e, e posibil s-o fac mai devreme.

Eu, dacă ies din managementul clubului, voi face tot ce e posibil să las Știința sănătoasă. Dacă pentru trei meciuri toată lumea începe să țipe, e o problemă de construcție. Așteptările sunt mari”, a declarat Rotaru la Pro X.