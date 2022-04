Surpriză în calificările Campionatului Mondial de snooker! Cine este amatorul ajuns pe tabloul principal

Campionatul Mondial de snooker din 2022 începe sâmbătă, 16 aprilie, și va avea loc la Teatrul Crucible din Sheffield. Cea mai mare surpriză a calificărilor a furnizat-o amatorul Michael White, care a acces pe tabloul principal.

Amatorul Michael White a eliminat în calificări un jucător aflat pe locul 24 mondial

Galezul Michael White va deveni doar al doilea amator din istorie care va concura la Campionatul Mondial de snooker, competiție care începe sâmbătă, 16 aprilie. El l-a învins în turul 4 al calificărilor, ultimul, cu 10-8, pe nord-irlandezul Jordan Brown, aflat pe locul 24 în lume.

„Înseamnă atât de mult pentru mine. Am muncit atât de mult și simt că merit asta. Am avut probleme în viața personală, dar acum ele au rămas în urmă. Am reușit să le depășesc pentru că am oameni buni în jurul meu”, a declarat Whyte, conform bbc.com.

Amatorul galez a trecut în primul tur al calificărilor de scoțianul Fraser Patrick (105) cu 6-1, în turul secund de englezul Martin O’Donnell (56) cu 6-2, iar în al treilea de alt englez, Martin King (41), cu 6-1.

În 2019, James Cahill devenea primul amator din istorie care se califica pe tabloul principal. Mai mult chiar, el a produs, poate, cea mai mare surpriză a tuturor timpurilor, eliminându-l pe marele Ronnie O’Sullivan, al doilea favorit în acel an, cu 10-8, după care în turul 2 avea să fie învins de scoțianul Stephen Maguire cu 13-12.

White, în vârstă de 30 de ani, a mai jucat la Crucible de trei ori, de fiecare dată ca profesionist, dar în 2020 și-a pierdut acest statut. Însă, ca urmare a prestației din acest an, el va redeveni profesionist.

Emoții mari pentru chinezul Ding Junghui în calificările CM

Jucătorul chinez Ding Junghui (29) a fost nevoit să se întrebuințeze serios pentru a se califica pe tabloul principal. În ultimul tur al calificărilor, el a fost condus cu 4-7 de amatorul englez David Liley, dar a câștigat următoarele șase frame-uri și s-a calificat.

La rândul lui, Maguire (40), fost loc 2 mondial și semifinalist la Crucible în 2007 și 2012, a avut o partidă destul de dificilă în compania chinezului Zhou Yuelong (25). Scoțianul a fost condus cu 1-3, dar a realizat două break-uri de peste 100 de puncte. Ulterior s-a desprins la 7-4, a fost egalat, dar finalul a aparținut celui căruia i se spune „On-Fire Maverick”.

Rezultatele înregistrate în turul 4 al calificărilor: Allan Taylor (Anglia, 80) – Scott Donaldson (Scoția, 49) 1-10, Dominic Dale (Țara Galilor, 65) – Lyu Haotian (China, 64) 4-10, Stephen Maguire (Scoția, 40) – Zhou Yuelong (China, 25) 10-7, Michael White (Țara Galilor, a) – Jordan Brown (Irlanda de Nord, 24) 10- 8, Matthew Selt (Anglia, 21) – Thepchaiya Un-Nooh (Thailanda, 53) 7-10, Tom Ford (Anglia, 28) – Jamie Jones (Țara Galilor, 37) 5-10, David Lilley (Anglia, a) – Ding Junhui (China, 29) 7-10 și Joe O’Connor (Anglia, 52) – Ashley Hugill (Anglia, 77) 7-10.

Diseară vom afla ultimii opt jucători calificați pe tabloul principal la CM de snooker

Azi au loc ultimele opt partide, după următorul program: David Gilbert (Anglia, 19) – Anthony Hamilton (Anglia, 46), Jimmy Robertson (Anglia, 30) – Chris Wakelin (Anglia, 62), Noppon Saengkham (Thailanda, 38) Robert Milkins (Anglia, 27), Liam Highfield (Anglia, 43) – Yuan SiJun (China, 86), Ali Carter (Anglia, 23) – Matthew Stevens (Țara Galilor, 55), Jackson Page (Țara Galilor, 90) – David Grace (Anglia, 58), Graeme Dott (Scoția, 34) – Jamie Clarke (Țara Galilor, 66) și Lei Peifan (China, 111) – Hossein Vafaei (Iran, 18).

Pe tabloul principal au fost acceptați primii 16 jucători din lume: Ronnie O’Sullivan (Anglia), Mark Selby (Anglia), Neil Robertson (Australia), Judd Trump (Anglia), Kyren Wilson (Anglia), John Higgins (Scoția), Zhao Xintong (China), Mark J Williams (Țara Galilor), Barry Hawkins (Anglia), Shaun Murphy (Anglia), Luca Brecel (Belgia), Stuart Bingham (Anglia), Anthony McGill (Scoția), Jack Lisowski (Anglia), Mark Allen Northern (Irlanda) și Yan Bingtao (China).