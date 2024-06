Surpriza lui Alekxander Ceferin: susţine revenirea echipelor Rusiei în competiţiile europene

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, salută dezbaterea despre revenirea echipelor de juniori ale Rusiei în competiţiile internaţionale de fotbal.

Echipele ruse și belaruse au fost excluse după invazia rusă din Ucraina în februarie 2022

El consideră că în acest mod se poiate depăși climatul crescut de ură, dar a adăugat că nu există nicio presiune generală pentru a aduce Rusia înapoi.

UEFA şi FIFA au exclus echipele de club şi cele naţionale ale Rusiei de la competiţiile internaţionale la scurt timp după invazia rusă din Ucraina în februarie 2022.

Această poziţie nu s-a schimbat pe fondul războiului în curs deşi a existat un plan al UEFA, în septembrie 2023, de a admite din nou echipele de juniori ale Rusiei, dar iniţiativa a fost blocată de zece federaţii naţionale care au spus că nu vor juca împotriva echipelor Rusiei, iar apoi au fost invocate motive tehnice.

Ceferin a declarat pentru DPA într-un interviu că o revenire a echipelor ruseşti ar putea doborî nişte bariere: „Copiii din Rusia sunt crescuţi sub o propagandă care nu ne place, îi urâm, nu îi acceptăm. Dar în momentul în care ei ar trebui să vină în Germania şi să primească o îmbrăţişare de la un copil de 15-16 ani din Germania, Slovenia sau de oriunde, ei vor gândi diferit. În acest moment, o întreagă generaţie este crescută să urască şi mai mult. Situaţia este înfricoşătoare. Mi-e frică de asta”.

Ceferin spune că nu este luată în calcul și revenirea echipelor de seniori

Şeful UEFA se întreabă de ce ar trebui să fie afectaţi „copiii care nici măcar nu votează în ţara lor”, dar a recunoscut că „deocamdată nu există nicio modalitate de a face altceva deoarece unele federaţii sunt supuse unei influenţe sau presiuni uriaşe din partea guvernele lor”.

Dacă sportivii ruşi pot participa ca neutri la JO 2024 de la Paris, în condiţii stricte, Ceferin admite că UEFA nu are asemenea planuri sau presiune pentru moment.

„Nu există presiuni şi nu am avut niciodată presiuni să-i aducem înapoi. De obicei, sunt împotriva oricărui boicot. Dar în această situaţie a trebuit s-o facem. Şi noi am fost printre primii care au făcut-o. Nu cred că fotbalul va ajuta foarte mult. Dar fiecare dintre noi poate face câte ceva”, a opinat Ceferin.