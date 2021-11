Surpriza lui Mircea Sandu, pentru postul de selecționer: „E un tip puternic, nu acceptă compromisuri”

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat că nu va mai conduce echipa naţională după ratarea calificării la Cupa Mondială 2022, iar conducerea FRF caută un nou selecționer.

Mircea Sandu, fost președinte al Federației Române de Fotbal, este categoric, spunând că Ladislau Boloni ar trebui contactat.

„După părerea mea, ar fi trei. Gică Hagi nu intră în calcul. Dan Petrescu, Boloni și Olăroiu. Dan Petrescu are angajament, Olăroiu are angajament, Boloni nu are. Nu contează ordinea.

Ar fi și Pițurcă, dar el nu mai vine în fotbalul românesc. (n.r.: Boloni) E un tip puternic, nu acceptă compromisuri și este fix ce-mi convine. Mi-a fost coleg la echipa națională, ne cunoaștem de 50 de ani.

La noi, în 2000-2001, avea în jur 100.000 de dolari, iar acolo a plecat undeva la 400.000 de dolari”, a declarat Mircea Sandu, potrivit playsport.ro.