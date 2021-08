Surpriză pentru tricolori. O femeie va arbitra meciul România – Liechtenstein

UEFA a delegat în premieră o brigadă feminină, din Ucraina, la un meci al României, cel cu Liechtenstein, din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, potrivit FRF.

Katerina Monzul va fi la centru, iar Marina Striletska şi Svitlana Gruşo arbitri-asistenţi. Al patrulea oficial va fi Liudmila Telbuh.

Monzul are 40 de ani, este originară din Harkov şi licenţiată în arhitectură şi planificare urbanistică. În noiembrie 2020, ea a condus brigada feminină de la San Marino – Gibraltar, partidă din Liga Naţiunilor, primul meci internaţional cu caracter oficial având femei arbitru. Din 2016, Mozul arbitrează în prima ligă masculină din Ucraina, fiind prima femeie-arbitru din istoria competiţiei. Ea este arbitru FIFA din 2004, a condus finala Ligii Campionilor în fotbalul feminin în 2014, an în care a fost votată de IFFHS pe locul 2 în topul mondial al arbitrelor. Ulterior, a arbitrat finala Cupei Mondiale de fotbal feminin în 2015, fiind votată în acel an numărul 1 în arbitrajul feminin mondial.

Totodată, în premieră, la un meci al echipei naţionale va fi activ sistemul de asistenţţă video pentru arbitraj. În camera VAR vor fi arbitrul Ievgenii Aranovksii (Ucraina) şi arbitrul asistent Viktor Matiaş (Ucraina).

Naționala de fotbal va disputa primul meci pe 2 septembrie, în deplasare cu Islanda (Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, ora 21:45), pe 5 septembrie se va disputa meciul cu Liechtenstein (Arena Naţională – Bucureşti, ora 21:45), iar pe 8 septembrie va avea loc partida cu Macedonia de Nord (Tose Proeski Arena – Skopje, ora 21:45).

Armenia (9 puncte) ocupă primul loc în grupă, după trei etape, urmată de Macedonia de Nord (6), Germania (6), România (3), Islanda (3) şi Liechtenstein (0).