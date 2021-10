Tactica lui Rădoi, impunătoare: „Bravo, Mirele! Dar de ce să nu visăm?”

Echipa națională a României va juca o ”dublă” decisivă, în vederea calificării la CM din Qatar, iar Mihai Stoichiță a rămas impresionat.

Acolo, prima reprezentativă o va întâlni pe Germania, vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, în cadrul etapei a șaptea din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Peste alte trei zile, tricolorii vor juca la București, pe Ghencea, în compania Armeniei.

Șeful Comisiei Tehnice a FRF a fost plăcut surprins de cum pregătește Mirel Rădoi duelul cu naționala lui Hansi Flick, dar și la ambiția și hotărârea de care dau dovadă tricolorii.

”Situația noastră e foarte clară. Pierdem sau câștigăm, tot trebuie să învingem Armenia. Dar de ce să nu visăm? Am văzut băieții la antrenament, avem o echipă mult mai completă față de modulul trecut de 3 jocuri. I-am văzut pe băieți foarte încrezători și foarte bine motivați.

Cred că Rădoi are dreptate în ceea ce pregătește. Nu sunt surprize. Din punct de vedere tactic chiar i-am zis «bravo, Mirele, mi se pare că sunt lucrurile logice care trebuie făcute mâine cu nemții». Pe mine m-a impresionat ce am văzut la antrenamente. Dacă le faci bine, probabil vei juca bine. Iar ce am văzut eu sunt semne îmbucurătoare”, a declarat Stoichiță, pentru Pro X.