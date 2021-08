Tatăl, bucuros pentru fiul său care a salvat-o pe FCSB în ultimul moment: „Rolul lui este să fie eficient”

Ianis Stoica a revenit la roș-albaștri în această vară, iar puștiul a marcat primul gol la Arad, acolo unde reușita sa a fost cea care a adus un punct pentru vicecampioana României.

Mijlocașul ofensiv a înscris în minutul 90, în momentul în care adversarii conduceau cu 1-0. Tatăl său, Pompiliu Stoica, a fost extrem de entuziasmat pentru premiera bifată de băiatul său. A fost primul său gol pentru FCSB în Liga 1. Ianis Stoica și-a mai trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci din Cupa României, în urmă cu aproape 4 ani.

„Mă bucur că a revenit la FCSB, mă bucur că a jucat și a făcut-o chiar foarte bine. Bucuria e cu atât mai mare, având în vedere că a marcat un gol important. Eu, după cum știti, am fost atacant, mijlocaș, iar pe urmă, din cauza conjuncturilor, fundaș stânga.

Eu văd ceva bun, atât timp cât el se va pregăti alături de ceilalți colegi și va avea o șansă. Din punctul meu de vedere, el își face datoria. Rolul lui este să fie eficient”, a declarat fostul fotbalist pentru Pro X.

Eliminarea prematură din Conference League are și un avantaj pentru echiap lui Dinu Todoran. Va putea să se concentreze exclusiv pe câștigarea competițiilor interne.

„Am spus-o de nenumărate ori! Din punctul meu de vedere, consider că echipa lui Gigi Becali este Steaua. Toți cei care am jucat acolo, am jucat la Steaua. Am mare încredere în ei că anul acesta vor lua campionatul și cupa, sper și cupa”, a mai spus Pompiliu Stoica.