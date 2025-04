Țeapa mileniului la Dinamo, descrisă din vestiar: „Atunci lucrurile au început să miroasă urât”

Ricardo Grigore, fost fundaș central la Dinamo, a povestit la GSP cum a trăit vestiarul „câinilor” venirea spaniolului Pablo Cortacero în conducerea clubului: „Ne-am dat seama că e o țeapă la sfârșitul anului 2020”.

„Prima dată când a venit Cortacero, toți am spus: «Gata, au venit, ne-au scăpat!». Și, în final, toți am fost păcăliți. Și dacă am fi simțit, inițial, că nu e ce trebuie, m-aș fi mințit și mi-aș fi spus că totul e în regulă.

Nimeni nu îi cunoștea pe spanioli. În fotbal, lumea e mică, poți să ajungi și la Leo Messi, de exemplu. Cu ei, în schimb, nu exista așa ceva. Cu toții ne-am dat seama că e o țeapă mare la sfârșitul anului 2020. Galeria voia să discute cu ei, dar reprezentanții acționarilor plecaseră deja.

Ne așteptam ca jucătorii spanioli proaspăt veniți să aibă mai multe informații decât noi, românii, doar că nici ei nu aveau, iar lucrurile au început să miroasă urât. Când am jucat la Eldense, iar, i-am întrebat pe spanioli despre Cortacero. Nu știau nici ei nimic”, a povestit Ricardo Grigore, la GSP Live.