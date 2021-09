Ţelul lui Budescu după debutul la FCSB: ,,O să încerc să ofer cât mai multe pase de gol”

Constantin Budescu, jucătorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului care s-a disputat pe Ion Oblemenco, în cadrul etapei a 9-a din Liga 1, încheiat cu victoria formaţiei lui Edi Iordănescu, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii de pe arena ,,Ion Oblemenco” au fost reuşit de către vârful de atac Claudiu Keşeru, care a transformat un penalty în minutul 61, după ce lovitura de la 11 metri a fost obţinută de către Valentin Creţu.

,,Artistul” de la FCSB a declarat că nu vrea să se accidenteze şi de aceea este introdus pe oparcursul jocului de către Edi Iordănescu la formaţia ,,roş-albastră’.

,,A fost foarte bine, pentru că am câștigat acest meci. E ok că am obținut cele trei puncte. Important este că ceea ce am făcut în seara asta că a fost bine. M-am antrenat în această vacanță, am avut o pauză destul de lungă, acum îmi revin, nu vreau să fac o prostie, nu vreau să risc.

O să încerc să ofer cât mai multe pase de gol și momente importante. Acum alergăm să recuperăm punctele pierdute. Important că am scos-o la capăt.

Am văzut că îmi spun și Spiderman, dar trebuie să ne vedem de treaba noastră, să obținem puncte și să ajungem cât mai sus. Am apucat să lucrez cu Edi și îmi place ceea ce facem. Nu știu dacă a fost factorul determinant, dar a contat foarte mult.”, a declarat Constantin Budescu, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 15 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în Liga 1, cu 8 puncte acumulate din 9 etape disputate.