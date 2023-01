Tensiuni la Dinamo! 5 greviști au fost dați afară! Ovidiu Burcă a absentat la antrenamentul de miercuri

Echipa Dinamo s-a reunit pe 9 ianuarie, dar deja sunt tensiuni în cadrul lotului, din cauza salariilor neplătite.

„Nu avem concluzii la momentul ăsta”, a declarat Ovidiu Burcă

Elevii lui Ovidiu Burcă ar fi trebuit să primească o tranșă a salariilor pe 15 ianuarie. Nemulțumiți că nu le-au foist virați banii, ei nu s-au antrenat pe 16 ianuarie. Ulterior, lucrurile s-au reglementat, iar fotbaliștii au făcut pregătire la sala de forță.

Deranjat, însă, de atitudinea jucătorilor, Ovidiu Burcă nu s-a prezentat la antrenamentul de marți. Anterior ședinței de pregătire, el a avut o discuție cu persoane din conducerea echipei, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie.

„Nu am ce să discut la ora asta. Nu am ce să declar. S-au discutat niște lucruri, nu avem concluzii la momentul ăsta. Dacă cei din conducere au concluzii, eu nu am concluzii la ora asta”, a declarat Ovidiu Burcă, după ședință, potrivit fanatik.ro.

Pentru a-l convinge pe tehnician să nu plece, conducerea a decis să rezilieze contractelor celor care au inițiat greva de luni. Este vorba despre Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara, Bogdan Gavrilă și Vasile Buhăescu, anunță PRO Arena.

„A fost o situație azi la Dinamo, dar nu grevă”, a confirmat Răzvan Zăvăleanu

Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a confirmat că sunt probleme, dar minimalizează și gravitatea și efectul lor. „Mi se par puțin dure cuvintele grevă, faliment. Trebuie să fim puțin mai reținuți.

Da, a fost o situație azi la Dinamo, dar nu grevă. Au fost niste nemulțumiri ale jucătorilor. Nemulțumirile mi-au fost comunicate azi de Vlad Iacob, printr-un mesaj. Pot înțelege supărările, dar nu pot înțelege modalitatea de acțiune în niciun caz.

Nemulțumirea lor a fost legată de faptul că nu a avut loc discuția care li s-a promis de către administratorul special. Vineri au intrat bani de la sponsorul nostru, lucru pe care nu l-am știut. Dacă l-am fi știut, probabil că s-ar fi făcut plățile către jucători.

Nu îmi place să fac comentarii pe sume, cert este că s-a făcut o plată importantă către jucători. Sunt de acord că au supărări, nu sunt de acord cu modalitatea de acțiune.

În noi, în DDB, au avut tot timpul un parteneri de discuție, care au venit cu bani. Mai ales că aveam de încasat bani și de la sponsori și de la Sorescu.

Înțeleg că au fost suparăți că au plecat cu buzunarele goale de Crăciun. Înțeleg că au fost suparăți că în ciuda promisiunilor că se vor vedea vineri, nu s-au văzut cu nimeni. Dar nu ar fi trebuit șase ajungă aici”, a declarat Răzvan Zăvăleanu la Playsport Live.

Dinamo va juca pe 21 ianuarie un meci amical cu CS Păulești, iar până la reluarea Ligii 2, pe 25 februarie, va mai juca partide de pregătire cu CSO Plopeni (25 ianuarie), Progresul Spartac (28 ianuarie), CSM Slatina (1 februarie), Gloria Buzău (4 februarie), Muscelul Câmpulung Elite (8 februarie), Unirea Slobozia (10 februarie), Farul Constanța (11 februarie) și FC Brașov (18 februarie).