Thomas Tuchel, nervos după ce Bayern nu a marcat niciun gol cu Copenhaga: ”A fost enervant!”

Partida dintre Bayern Munchen și FC Copenhaga s-a încheiat 0-0, în etapa a 5-a din grupele Champions League.

După meci, Thomas Tuchel a oferit mai multe declarații.

Antrenorul german nu a păru deloc mulțumit de rezultatul înregistrat de echipa lui.

”Știam cât de greu va fi. Era cu adevărat important să nu ne frustrăm și să nu ne pierdem concentrarea. În astfel de meciuri, trebuie să folosești cele mai mici oportunități. Copenhaga s-a apărat foarte bine. A fost greu, chiar și atunci când am avut câteva momente bune. Noi am controlat jocul.

Nu le-am permis nimic pentru o perioadă lungă de timp, dar apoi au avut ocazii. A fost enervant. Copenhaga a obținut un punct. Am rămas răbdători, am adus energia maximă de pe bancă și am întors pe bună dreptate jocul. Sunt încântat că am reușit să jucăm ce ne-am dorit în cele din urmă.”, a declarat Thomas Tuchel, potrivit fcbayern.com.