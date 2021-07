Tibi Bălan, amintiri de la FCSB. Coşmarul cu Thomas Neubert

Tiberiu Bălan a evoluat un sezon şi jumătate la FCSB. A câştigat un titlu cu Reghecampf, însă nu a reuşit să se impună în echipa lui Gigi Becali.

Fostul mijlocaş a povestit conjunctura în care a ajuns la FCSB, dar a explicat şi motivul pentru care nu s-a impus. Reghecampf l-a folosit pe un post pe care nu era obişnuit să evolueze.

”A sunat telefonul: hai la Steaua. Eu nu eram pregătit. Steaua era în cap. Am venit, echipa a terminat pe locul doi. Am jucat mai puțin, am avut și câteva accidentări ușoare. Cu domnul Reghecampf, am început titular campionatul, dar pe alt post. Mijlocaș defensiv, nu aveam nicio treabă. Eu eram ori vârf, ori al doilea vârf, ori mijlocaș dreapta, ori pe partea stângă, erau patru posturi ofensive. M-au transformat din ofensiv în defensiv. Trebuia să te transformi, să muncești, să cari pianul, eu eram mai mult cu clapele. Ei l-au luat și pe Pintilii atunci, care ăla era postul lui. În cantonament eu am fost preferat ca titular, am câștigat primul meci, după care mi s-a zis că trebuie să joace cutare” – a spus Bălan la AS.ro.

Bălan a povestit şi „chinurile” la care l-a supus preparatorul fizic al roş-albaştrilor, Thomas Neubert.

”A fost o perioadă foarte grea pentru mine, cu Tommy. M-am dus la primul antrenament, dimineața, era cu benzile, cu TRX. Am făcut cu benzile și după niște alergări. Zic: ce e, mă, cu benzile astea? N-am simțit nimic. M-am dus acasă și am dormit o oră. Zici că m-a bătut cineva și mai urma un antrenament după amiază, alte exerciții. Nu am trăit în viața mea așa ceva, câte dureri am simțit. Am fost terminat. N-am crezut în viața mea că o să mă doară picioarele în halul ăsta. Era foarte, foarte greu”, și-a amintit Bălan.

2011-2012 este perioada în care Tibi Bălan a evoluat pentru FCSB. 21 de meciuri şi 2 goluri – este bilanţul fostului mijlocaş pentru FCSB în Liga 1.