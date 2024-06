Tibor Selymes a dezvăluit care este cel mai valoros tricou din colecția sa: „Am simțit și eu ceva special la el în timpul meciului!”

Tibor Selymes, fostul internațional român, a păstrat multe amintiri din perioada în care era jucător.

Recent, fostul fundaș a dezvăluit numele jucătorului al cărui tricou este cel mai valoros din colecția sa. Iată cu ce „piesă” se laudă fostul mare jucător.

„Am simți și eu ceva special la el în timpul meciului!”

„Am tricoul lui Batistiuta, de la Cupa Mondială din 1994. E cel mai valoros! Am și cu Henry, am și cu Owen, dar Batistuta avea ceva special. Am simțit și eu ceva special la el în timpul meciului, eleganță, forță, viteză, inteligență. Era un jucător foarte bun!”, a dezvăluit Tibor Selymes, pentru Sport.ro.