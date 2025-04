Tite, fostul selecţioner al Braziliei, va lua o pauză pentru a avea grijă de sănătatea sa mintală şi fizică

Fostul selecţioner al Braziliei, Tite, a declarat că va lua o pauză pe termen nelimitat în carieră pentru a avea grijă de sănătatea sa mintală şi fizică.

Tehnicianul în vârstă de 63 de ani, care a condus Brazilia la titlul Copa America 2019, a fost spitalizat din cauza unei probleme cardiace în august anul trecut. El a fost demis de Flamengo în luna următoare şi numele său a fost vehiculat recent în legătură cu postul de la Corinthians.

„Mi-am dat seama că există momente în care trebuie să înţelegi că, în calitate de om, pot fi vulnerabil şi că a recunoaşte acest lucru mă va face cu siguranţă mai puternic”, a spus Tite într-o declaraţie postată marţi pe Instagramul fiului său Matheus Bachi.

„Sunt pasionat de ceea ce fac şi voi continua să fiu aşa, dar după ce am vorbit cu familia mea şi am observat semnalele pe care corpul meu le dădea, am decis că cel mai bun lucru de făcut acum este să iau o pauză de la cariera mea pentru a avea grijă de mine pentru atâta timp cât este necesar. După cum a devenit public, a existat o discuţie cu Corinthians, dar va trebui să fie sistată pentru o decizie dificilă, dar necesară”, a spus Tite.