„Toată lumea e bolnavă de ipocrizie!”-Reacție din partea unui oficial din Liga 1 înainte de România-Slovacia!

Partida România-Slovacia de miercuri seară este așteptată cu sufletul la gură de o întreagă țară.

Mihai Stoica a vorbit înaintea meciului decisiv. Oficialul celor de la FCSB a vorbit despre cei care nu cred într-un rezultat de egalitate.

„Toată lumea e bolnavă de ipocrizie!”

„Indiferent ce s-ar spune, toată lumea e bolnavă de ipocrizie. ‘Vai de mine, eu așa ceva n-aș face!’. Toată lumea ar face, toată lumea urmărește rezultatul și cu asta basta! Nu suntem fairplay? Am spus o dată și am deranjat. Fairplay-ul e petru… mă rog, mă feresc să mai spun. Nu folosesc cuvinte inferioare.



Mie îmi plac cei care își urmăresc scopul și îl ating, nu cei care după aia spun: ‘Eu puteam să fac asta, dar n-am făcut-o pentru că eu am o moralitate care nu-mi dă voie să fac asta’. Hai să fim serioși!”, a spus Mihai Stoica, pentru cei de la Prima Sport.