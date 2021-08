Todoran, iritat: „Eu sunt antrenorul echipei, nu Gigi Becali face echipa”. Răspuns pentru Șumudică

FCSB va juca în runda a patra din Liga 1 acasă cu Gaz Metan, duminică, 8 august, de la ora 22:00, iar Dinu Todoran a susținut o conferință de presă.

Provocat să dea explicații despre momentul celor trei schimbări din prima repriză efectuate etapa trecută cu UTA Arad, antrenorul de 42 de ani a declarat că el este antrenorul echipei, nu cum susțin vocile din fotbalul românesc, că Gigi Becali ar face primul ”11” și ar dicta schimbările.

”Eu sunt antrenorul echipei, nu cum s-a vehiculat că face domnul Gigi Becali echipa, antrenamentele. Eu trebuie să aduc echipa la un nivel de care domnul Gigi Becali să fie mulțumit la ora jocului. Se spun multe lucruri neadevărate, dar pe mine nu mă afectează. E opinia lor.

Am făcut o analiză, am vorbit cu ei. Au înțeles, sunt jucători de calitate, ne bazăm în continuare pe ei. Dumiter e foarte bine, se antrenează normal. Discuții am avut cu jucătorii și voi mai avea, ei știu despre ce e vorba. Nu erau nici ei mulțumiți de randamentul lor. Știam că aici va exista mereu presiunea rezultatelor, pentru că antrenez cea mai puternică echipă”, s-a arătat deranjat Dinu Todoran.

Omul de pe banca FCSB-ului a comentat și declarațiile lui Marius Șumudică, care a spus că CFR va câștiga titlul fără mari probleme.

”Marius Șumudică este un antrenor cu experiență, de care fotbalul românesc avea nevoie. A spus că va câștiga la pas campionatul. El face un pas, noi trebuie să facem doi!”, a mai spus Dinu Todoran.