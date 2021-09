Toni Petrea a renunţat la FCSB! Oferta primită şi explicaţiile antrenorului

Toni Petrea putea să îşi continue mandatul de principal la FCSB. Antrenorul din sezonul trecut a dezvăluit că Gigi Becali i-a oferit prelungirea contractului.

Petrea a ratat titlul în stagiunea trecută după o luptă cu CFR Cluj şi a decis să renunţe la funcţia de principal. A fost înlocuit cu Dinu Todoran, care între timp a fost demis în dauna lui Edi Iordănescu.

Fostul antrenor al roş-albaştrilor nu regretă decizia de a nu rămâne la FCSB. Petrea crede că numai ghinionul a dus titlul pentru al patrulea sezon consecutiv în Gruia. Momentul decisiv? Partida directă de la Giurgiu, în care CFR Cluj a egalat în prelungiri după o greşeală a portarului Vlad.

”Amintiri plăcute, am avut contract un an după care am zis că e moment să mă opresc. A fost o dezamăgire pentru mine că nu am luat titlul, mai ales că am condus aproape un sezon clasamentul Ligii 1.

Am stat și am analizat ce s-a întâmplat. Au fost și motive subiective și obiective, dar s-au întâmplat multe în play-off. Cu accidentările, multe dintre ele care nu știu de unde au venit, s-au accidentat jucătorii între ei, a fost și puțină neșansă.

Nu am știut, poate, să gestionăm anumite momente din play-off, jucătorii s-au speriat de ce puteau realiza, a fost și acel gol primit în ultimul minut cu CFR Cluj, acasă, când ne-au egalat. Dacă am fi câștigat, lucrurile o luau pe făgașul pe care ni-l doream noi.

A fost un moment foarte important, cel puțin psihologic. Așa l-am perceput eu. O victorie în acel meci ne-ar fi dat mult mai mult aplomb. Moment foarte, foarte important. Probabil că apoi am fi câștigat mai multe meciuri.

Coman, accidentare foarte lungă, au mai fost Miron, Olaru, Panțâru, dar și cei de la echipa a doua, care au suplinit absența lor, dar nu am avut ce face”, a declarat Toni Petrea, pentru Digi Sport.

Toni Petrea a strâns 49 de meciuri ca antrenor principal la FCSB. 28 de victorii, 8 remize şi 13 înfrângeri – este bilanţul antrenorului în vârstă de 46 de ani.