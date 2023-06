Toni Petrea amenință: „Vrem în play-off! Pretențiile cresc!” – Ce a spus tehnicianul lui U Cluj!

U Cluj a reușit să se salveze de la retrogradare sezonul trecut. Ardelenii l-au numit în funcția de antrenor pe Toni Petrea.

Recent, tehnicianul a vorbit despre echipa sa și ambițiile pentru noul sezon. Iată ce a spus.

„Vrem în play-off! Pretențiile cresc!”

„U Cluj m-a contactat, m-a întrebat dacă sunt interesat, ne-am și întâlnit. Între timp, am avut și alte discuții, inclusiv cu cineva din liga a doua, dar am apucat să vorbesc cu ardelenii, am ajuns la un numitor comun. Am ales un club de tradiție, mare, sunt onorat de propunere.

Presiunea este mare peste tot, a rezultatelor, și la cluburile mari, și la cele mici. Sunt obișnuit cu presiunea, am resimțit-o și la FCSB, un alt club mare, eu sper că voi face față.

E clar că vrem în play-off, se dorește mai mult, pretențiile cresc, după ce anul trecut echipa s-a salvat de la retrogradare. Am făcut transferuri care ne îndreptățesc să sperăm la mai bine”, a mărturisit Toni Petrea, pentru GSP.ro.