Toni Petrea, de la agonie la extaz: „O revenire spectaculoasă”. Ce spune de evoluția lui Edjouma

FCSB a revenit de la 0-2 și a învins-o pe Chindia Târgoviște, cu scorul de 3-2, într-un meci disputat duminică, pe Arena Națională, în cadrul etapei a 26-a a Ligii I.

După meci, antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea (45 de ani), s-a arătat încântat de revenirea jucătorilor săi.

„O revenire spectaculoasă, după o primă repriză slabă făcută de noi. Primul gol e un şut imparabil, golul doi e o neatenţie din partea noastră. Ne-a pus mari probleme, ne-am pierdut capul. Am fost temători. La pauză am schimbat, s-a văzut, am creat mult mai multă presiune. Am reuşit să-i blocăm, am avut inspiraţia să şi marcăm 3 goluri şi să revenim. Un meci dramatic.

Da, vedem. E arma noastră secretă. Mă bucur că a intrat, a făcut efort, a marcat două goluri foarte frumoase. Darius, toată lumea ştie ce travaliu are, ce disponibilitate la efort. Ajunge şi la finalizare. Schimbările au schimbat jocul în bine.

Edjouma a fost ok, mai are nevoie de timp. Uşor, uşor, se va integra, sper să fie sănătos, să joace în continuare.

E o problemă care mă preocupă foarte tare. Am şi vorbit cu jucătorii să nu primim gol. Ne-am pierdut reperele după primul gol, o lovitură liberă. Trebuie să fim mult mai atenţi, să arătăm mult mai bine pe faza defensivă, pentru a nu mai da ocazia adversarului să ne pună în astfel de situaţii”, a spus Toni Petrea, la Telekom Sport.

FCSB ocupă locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 58 de puncte, în timp ce Chindia e pe 11, cu 28 de puncte. Lider e CFR Cluj, cu 64 de puncte.