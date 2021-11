VIDEO | Toni Petrea, despre lupta la titlu cu CFR Cluj: „E presiune, o stare de nemulțumire”

Toni Petrea se află în fața unui duel de maximă intensitate, cu CSU Craiova, ocupanta locului trei, în campionatul național.

Primul test de la revenire l-a trecut cu bine, 3-1 cu FC Botoșani. În conferința de presă care a prefațat partida de pe ”Ion Oblemenco”, Toni Petrea a vorbit, printre altele, despre obiectivul personal pe care l-a setat pentru acest sezon: reducerea ecartului de puncte față de liderul CFR Cluj, care în momentul de față este de opt puncte.

De asemenea, antrenorul de 46 de ani a descris și care este atmosfera din vestiar, dar și despre revenirea fanilor în tribunele stadioanelor din Liga 1.

”E normal să fie o presiune și o stare de nemulțumire. Nu am discutat cu Gigi Becali despre obiective, dar eu am un obiectiv personal: să reducem la minimum diferența de puncte dintre noi și CFR Cluj. Mi-am asumat revenirea, mi-am asumat această diferență de puncte. Consider în continuare că avem un lot bun, valoros și sper că vom deveni mult mai puternici.

Jucătorii erau puțin nedumeriți, nu știau ce se întâmplă, dar sunt profesioniști, maturi și înțeleg că la o echipă se pot întâmpla multe în ceea ce privește soarta unui antrenor. Ei sunt plătiți să joace fotbal. Ianis Stoica trebuie să joace aici din ce în ce mai bine și să demonstreze că poate face față la o echipă de top.

Mai bine nu-i mai primesc deloc pe spectatori. Să-i scoți de pe stadion după 30 de minute mi se pare anormal. Un meci de fotbal nu are aceeași spectaculozitate fără fani, merită să fie pe stadioane”, a declarat Toni Petrea, în conferința de presă dinaintea meciului din Bănie.