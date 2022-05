Toni Petrea, despre meciul de la Craiova: „Vom vedea ce echipă va fi mai inspirată şi norocoasă”

FCSB a învins-o pe FC Argeș, cu 4-0, într-un meci disputat luni seară, pe Arena Națională, în epilogul etapei a șaptea a play-off-ului Ligii 1, iar pentru roș-albaștrii urmează partida din deplasare cu CSU Craiova.

Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat, luni seară, după victoria cu FC Argeş, că la partida cu gruparea olteană se va vedea ce echipă este mai inspirată şi norocoasă.

”Nu cred că Florin ar avea de ce să fie supărat. A avut o contribuţie majoră la marcarea acelui gol, dar i-a venit bine lui Darius. Vă daţi seama că îşi doreşte să marcheze şi el. A avut şi el ceva situaţii, dar nu a reuşit în această seară. Per total, evoluţia lui a fost bună.

Ne-am propus să câştigăm acest meci, chiar am vorbit şi cu băieţii. Am zis că trebuie să câştigăm. Faptul că am marcat mai multe goluri nu poate decât să mă bucure. Asta înseamnă că toate semnalele pe care le-am tras referitoare la acest joc au fost ascultate.

E un meci important, aşa cum au fost toate de până acum. Partida de la Craiova e una dificilă, cu un adversar care vine din urmă. Sper să putem să arătăm la fel de bine şi să câştigăm. Nu putem să prevedem desfăşurarea jocului. Suntem două echipe ofensive. Vom vedea care va fi mai inspirată. Avem tinereţea de partea noastră, avem entuziasmul, valoarea jucătorilor şi începem să ajunge la un nivel de maturitate în care se ne exprimăm foarte bine pe teren”, a spus Toni Petrea, la finalul meciului.

Meciul CSU Craiova – FCSB este programat la 8 mai, de la ora 19.30.