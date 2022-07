Toni Petrea își poate pierde postul de antrenor la FCSB: „Voi avea o discuţie cu conducerea! Nu ştiu dacă voi renunţa!”

FCSB a pierdut aseară pe terenul celor de la Rapid cu 0-2, dezamăgind din nou cu jocul mult sub așteptări. Toni Petrea, tehnicianul echipei, consideră că FCSB a arătat mult mai bine față de precedentele două partide, însă are o nedumerire.

Mai exact, Petrea a declarat după meci că va discuta cu conducerea clubului în ceea ce privește postul său. Rezultatele recente, dar și jocul modest al echipei, îi pot aduce demiterea tehnicianului.

„Vorbesc cu jucătorii şi căutăm soluţii pentru a ieşi din această situaţie!”

„Un meci echilibrat, faţă de ultimele două jocuri, am avut o exprimare mai bună, dar am luat douî goluri uşoare. Repriza a doua, am intrat mai bine, am avut ocazii, dar Rapid a arătat că este o echipă experimentată, a rupt jocul. Trebuia să schimbăm ceva, a trebuit să fac patru schimbări, Bouhenna a acuzat o accidentare. Am trimis jucători pe posturile lor, aveam nevoie de viteză.

Din păcate, s-a accidentat şi Olaru. Nu doar fundaşii au pierdut acest joc. Nu stau să fac analiză fiecăruia în parte. Sunt nemulţumit de deciziile pe care le-am luat în anumite momente.

Dawa l-a pierdut din marcaj pe Dugandzic, care a avut o execuţie de atacant veritabil. Din moment ce am marcat un singur gol în trei meciuri, şi acela din penalty, e clar că avem nevoie de atacant. Vorbesc cu jucătorii şi căutăm soluţii pentru a ieşi din această situaţie”, a declarat Toni Petrea, după eșecul cu Rapid.

Returul cu Saburtalo, decisiv!

„Se poate spune că devine decisiv meciul cu Saburtalo. Voi avea o discuţie cu conducerea. Atitudinea jucătorilor a fost ok, nu sunt foarte multe de spus. Mi se pare normal să vorbesc cu conducerea, trebuie să vedem ce e de făcut. Încă nu ştiu dacă voi renunţa”, a mai spus tehnicianul FCSB-ului.

Pentru FCSB urmează returul cu Saburtalo din Conference League. Meciul va avea loc la București, joi, 28 iulie, de la ora 20:30. În tur, georgienii au învins cu scorul de 1-0.