Toni Petrea, la pământ după înfrângerea cu Farul: „E dificil să ne apropiem de primul loc”

Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, s-a arătat dezamăgit de înfrângerea cu Farul. Tehnicianul roș-albaștrilor a spus că echipa sa va avea probleme dacă nu-și va îmbunătăți jocul.

”Un meci slab din partea noastră, ar trebui să-l uităm cât mai repede. Trebuie să învățăm multe din acest meci. Cam nimic din ce ne-am propus nu am făcut. Am făcut greșeli defensive, am exagerat cu acțiuni individuale pe faza de atac, nu am avut joc colectiv.

Nu am creat, nu am avut o posesie care să ne ducă la finalizare. O victorie meritată a celor de la Farul. Trebuie să ne dea de gândit. Dacă vom juca așa, vom avea probleme și pentru locul doi.

N-am mai reușit să revenim din cauză că nu am făcut ce trebuia, un joc combinativ, care să ne aducă mai aproape de poarta adversă. Am exagerat cu acțiuni individuale în zone în care nu-și aveau rostul.

Am primit un gol după o greșeală în lanț, dar asta nu trebuia să ne oprească din a juca fotbal. Evoluția noastră a fost modestă. Trag un semnal de alarmă pentru jucători, dacă nu schimbăm ceva, vom avea mai probleme. Sunt îngrijorat de joc, de ceea ce am reușit să facem, de fapt nu am făcut nimic.

Până acum, jocul nostru a fost bun, consistent, am câștigat puncte. După jocul din această seară, e dificil să ne apropiem de primul loc”, a declarat Toni Petrea.

FCSB a fost învinsă de Farul Constanța, scor 0-2, pe Arena Națională, într-un meci disputat duminică seară, în cadrul etapei a 28-a a Ligii 1. FCSB ocupă locul 2, cu 59 de puncte, iar Farul e pe 5, cu 45 de puncte. Lider e CFR Cluj, cu 70 de puncte.